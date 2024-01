Sin considerar despidos en municipio de San Juan del Río

Foto: Jena Guzmán

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, indicó que no están considerando despidos de personal para este año, e incluso hay la necesidad de ampliar la plantilla, pues los servicios que requiere brindar la administración son mayores.

Refirió que un municipio tan grande como éste debe contar con un mayor número de personal, y aunque están limitados debido al presupuesto, tuvieron la necesidad de crear otras áreas como Desarrollo Agropecuario para atender a un sector que se estaba dejando a un lado.

“Y aún así estamos por debajo, es muy pesada, estamos por debajo de El Marqués o Corregidora con quien siempre me comparo, tenemos mayor población, tenemos mayor número de comunidades, tenemos mayor número de colonias, es decir, necesitamos este personal, tuvimos que crear un área de campo porque pues ya no existe SAGARPA, ya no hay dinero para el campo y nosotros somos, como dice don Pancho Perrusquía el hermano mayor del campo del estado de Querétaro y entonces debe poner el ejemplo”.

El edil señaló que contrario a valorar los despidos, están trabajando para incentivar al personal con el que cuenta la administración, y sobre todo capacitarlos para que se dé el mejor servicio público, pero también considerar el incremento que por ley corresponde.

Cabe señalar que aunque no se han registrado despidos, si se han presentado en la administración algunos ajustes de personal, y de acuerdo al edil la valoración del trabajo de cada una de las áreas continúa, pues nadie tiene asegurado su cargo y la ciudadanía merece un buen trato por parte de los funcionarios.

Con información de Jena Guzmán