Más de 110 MDP en recaudación por predial en San Juan del Río

Jena Guzmán

En lo que va de este mes, el municipio de San Juan del Río ha recaudado poco más de 110 millones de pesos por concepto del impuesto predial, e incluso la administración ha alcanzado el 42 por ciento de la proyección de 240 millones, puntualizó el alcalde Roberto Cabrera.

Mencionó que se tiene una fuerte expectativa debido a la respuesta de la ciudadanía, y esto se debe a la confianza que hay sobre el gobierno y la aplicación de los recursos.

El edil sanjuanense, indicó que en promedio acuden tres mil 500 contribuyentes diarios a cumplir con el pago de este impuesto, por lo tanto estiman poder superar la recaudación total del 2023.

“La confianza que están teniendo los ciudadanos es grande en tamaño, en lo que va del año, tres mil 500 personas diariamente hasta el día de ayer más o menos, pagan su predial en esta administración y hemos recaudado ya, una cantidad de 110 millones de pesos en lo que va de enero, debe ser superior al del año pasado. Si es mayor el ritmo de ingresos, es decir, nos están refrendando su confianza, porque no hay mejor confianza que la del pago del predial, es decir, si la gente no ve patrullas, no ve obra pública, no ve que duplicamos las becas, hay mucha gente que se contrae del predial”.