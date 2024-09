Tapando el sol con un dedo: El Gallo 12

El Gallo 12/Con espolones de gallo

Deberemos de ubicar en su justa dimensión el nuevo refuerzo, Darío Benedetto. Si este buen jugador hubiera llegado mucho antes de la jornada uno, seguramente nos habría ilusionado en alto grado, pero con “la buena” planeación de esta directiva, lo contratan en la fecha 7, ya habiendo disputado 8 encuentros, viene en una jornada doble, por lo que se hace muy difícil que juegue hoy contra Tigres o el próximo viernes contra el Atlas, así que si bien nos va, estará “debutando” para finales de este mes enfrentando al Necaxa, juego 11 de 17, es decir que a lo mucho actuará 7 jornadas, ya no sabemos si queremos que lo haga bien o no, porque si lo hace, seguramente en enero estará vistiendo la playera del Tijuana.

Un gran número de aficionados plumíferos, sólo hablan de esta flamante contratación, pero nos estamos olvidando de la pésima actuación, en lo general, que hemos sostenido durante este Apertura 2024, volvimos a caer en Puebla con un riguroso penal, que a la óptica de muchos no era, pero sin embargo se marcó y nuestro equipo no le da para hacer más de una anotación, la radiografía numérica nos indica el 4.2% de eficiencia en puntos, 18 goles en contra, en promedio nos hacen 2.25 goles por partido y nosotros sólo 0.63, para un -13, y esto no es más que el resultado de una mala administración, dijimos “mala”… pésima es lo que es.

Vaya nuestro más sentido pésame para Alex Domínguez, por el fallecimiento de su señora madre, un abrazo solidario. Como él dijo… “se le fue su fan No. 1”.