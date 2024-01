La unidad es clave para ganar Querétaro: Santiago Nieto

Tras haber sido elegido como el precandidato de Morena para el Senado de la República, Santiago Nieto Castillo aseguró que ya arrancó un proceso de cicatrización al interior del partido, porque esta posición también era buscada por Gilberto Herrera Ruiz y Ricardo Astudillo Suárez; con este último ya tuvo contacto en días pasados.

“La unidad es indispensable. Tenemos que estar indisolublemente unidos. Nuestros adversarios son muy claros, son de color azul. Dos: que en esta mesa cabemos todos. Yo no creo en un Morena segmentado. Yo no creo en un Morena fragmentado. Yo no creo en un Morena de grupúsculos”, dijo el exfiscal.