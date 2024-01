Yo sí creo que a quien me avienten y a quien me pongan en frente vamos a ganar: Felifer Macías

Roberto Cortés

El aspirante a la precandidatura para la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Fernando Macías Olvera, aseguró que ganará la elección sin importar a quien le pongan en frente.

Esto porque podría competir con sus excompañeros de partido, como Paulina Aguado Romero, Arturo Maximiliano o Armando Rivera Castillejos.

“Les repito, la verdad es que no le daría mayor importancia, esto pasa cada tres años. Es bien normal que alguien que no vaya cumpliendo expectativas, vaya buscando cabida en otros lugares. Yo sí creo que a quien me avienten y a quien me pongan en frente vamos a ganar”.