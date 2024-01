Lupita Murguía: Gilberto Herrera buscará posicionarse en su partido

Precandidata a Senadora, Guadalupe Murguía / Foto: Especial

De acuerdo con la precandidata al Senado de la República por el Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe ‘Lupita’ Murguía Gutiérrez, Gilberto Herrera Ruiz sólo busca posicionarse al interior de Morena.

Esto porque el pasado fin de semana el senador realizó un ejercicio de encuesta en al menos 16 municipios de Querétaro, a fin de evaluar a quienes podrían ser los próximos gobernantes.

“Esto lo hace él porque está buscando posicionarse en su partido y es en este contexto en cómo está realizando estos actos”.

Por ello aclaró que su partido se encargará de evaluar si estos actos podrían representar una violación a las normativas electorales en Querétaro.

“Y si son viables o no corresponderá a las autoridades electorales y al mismo partido definir esta circunstancia. No he estado al pendiente de estas actividades. Lo hace porque busca posicionarse al interior de su partido”.

Por otro lado, Murguía Gutiérrez destacó que el proceso de intercampaña lo usará para organizar a su equipo de trabajo, así como generar propuestas para la campaña.

“Porque en la precampaña no se pueden hacer propuestas. Entonces trabajar conjuntamente con la propia candidata Xóchitl Gálvez para sacar una propuesta integrada y coordinada”.

Con información de Roberto Cortés