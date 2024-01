Ningún capricho y proyecto personal se puede imponer en la transformación: Israel Pérez Ibarra

Roberto Cortés

En el proyecto de transformación en Querétaro ningún capricho e intereses personales pueden imponerse, así lo señaló el Secretario General de Morena, Israel Pérez Ibarra.

Esto, con relación a la ruptura de la coalición con el Partido Verde, la cual ya se notificó ante la autoridad electoral, pues el Verde buscaba que José María Tapia fuera el abanderado en la capital del estado.

Sin embargo, se dijo respetuoso de la autonomía de cada uno de los partidos integrantes de la coalición, con relación a la decisión del Verde, de abandonar la coalición con Morena.

A decir del morenista, la convocatoria nacional publicada por Morena fue clara, en el sentido de sentar las bases para la selección de los candidatos para el estado de Querétaro, donde se exhorta a los aspirantes a no generar campañas publicitarias, como fue el caso de José María Tapia.

Ante las voces de un sector de morenistas, quienes piden ir solos en la contienda, Pérez Ibarra dijo que serán respetuosos de los acuerdos nacionales.

“El hecho de que algunos no quieran ir en algunos municipios es porque estos partidos, pues han presentado alguna propuesta que no ha sido bien aceptada por la militancia, sin embargo respetamos y atendemos el punto de vista de la militancia. Pero lo más importante es el proyecto y no las ambiciones personales”.