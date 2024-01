Buscará PT ampliar número de candidaturas con Morena

Foto: Agencia SieteFoto

Morena no estuvo de acuerdo con resultado de encuesta porque se dispersó la preferencia por el número de propuestas

Las dirigencias nacionales del PT y de Morena comenzaron las negociaciones para la asignación de candidaturas locales a las alcaldías y diputaciones locales, luego de la salida del Partido Verde Ecologista de la coalición.

De acuerdo con Jorge Salazar, comisionado político estatal del Partido del Trabajo, informó que buscan ampliar el número de candidaturas para ambos partidos políticos, pero en su caso buscan encabezar de tres a cuatro municipios y de dos a cuatro distritos locales.

Te podría interesar: Va Irvin Matamoros por candidatura a alcaldía de San Juan del Río

“Morena y el PT reafirman su voluntad de ir juntos, esto abre una posibilidad de que, en el primer escenario, íbamos en 10 municipios y 12 distritos. Y ahora se abre el espectro”.

Agregó que hay voluntad de Morena para espacios de participación política, incluso eso había ocurrido con el Partido Verde, porque le asignaron dos distritos en la capital.

“En Querétaro capital y San Juan del Río fue donde se aplicaron encuestas y no hubo acuerdo con el verde de cómo fueron los reactivos, y por eso Morena no los aceptó. En el caso de Querétaro eran tres propuestas únicamente a medición y de forma unilateral metieron más propuestas a la encuesta y eso dispersó el voto de Morena, por eso no fue favorecida una propuesta de ese instituto político y ese fue el origen del desacuerdo”, explicó Salazar.

Con información de Estrella Álvarez