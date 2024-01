Va Irvin Matamoros por candidatura a alcaldía de San Juan del Río

Foto: Especial

Tras haber roto alianza el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con Morena en lo local, Irvin Matamoros Meneses, buscará la candidatura a la alcaldía en San Juan del Río, quien dijo, ya se había registrado previamente.

El también representante de este organismo político en este municipio, puntualizó al decir que hay una estructura fuerte por la que se ha trabajado por muchos años, y cuenta con buenos perfiles para competir en las próximas elecciones.

En cuanto a su registro, indicó que previendo cualquier situación ya se habían inscrito de acuerdo a los estatutos, y que al haber roto alianza con el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional, por falta de compatibilidad en proyectos, se enfocarán para seguir fortaleciéndose.

Te podría interesar: PVEM y Morena rompen coalición en Querétaro por incumplimiento de acuerdos

Cabe señalar que ésta podría ser la segunda ocasión que contendería por este cargo dentro de este partido, pues en las elecciones anteriores también buscó la presidencia municipal.

“Yo ya tengo mi registro, ya me registré ante el partido como lo marcan nuestros propios estatutos, yo me registré como un aspirante a la candidatura a la alcaldía, precisamente previendo este tipo de situaciones porque nosotros también tenemos nuestros propios procedimientos y si no nos hubiéramos registrado como aspirantes pues estaríamos entramados en una situación con los estatutos y como lo marcan nuestras normas internas”.

Señaló que esperará a que sea aprobada su candidatura conforme a los tiempos, pero mientras tanto también ya hay quienes se registraron para diputaciones.

En cuanto al trabajo que se ha realizado en este municipio, mencionó que de acuerdo a la última medición que se realizó en este ya rebasan los seis mil militantes, y en posicionamiento, tanto de conocimiento como en intención de voto, dijo están arriba de la mínima, que es un ocho por ciento.

“Nosotros seguimos haciendo nuestra estructura, y creo que en ese sentido el Verde tiene perfiles y estamos listos para poder salir a la contienda solos, con nuestras candidaturas completas, con nuestra planilla completa, con nuestras candidaturas a diputaciones locales y estamos esperando simplemente banderazo”.

Con información de Jena Guzmán