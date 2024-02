Leticia Rubio busca reelegirse por el distrito 14

Foto: Braulio Colin

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso estatal, Leticia Rubio Montes, expresó su intención de volver a participar en las elecciones locales buscando la candidatura por el distrito 14.

“Hay trabajos que queremos seguir continuando y creo que hemos estado aportando para el distrito 14, pues trabajo para que pueda verse el desarrollo de nuestro distrito, no solo el trabajo legislativo sino en materia de gestión”, expresó Leticia Rubio Montes.

Te podría interesar: Comienza producción de papel de seguridad para boletas electorales

Señaló que se encuentra esperando los tiempos que marca su partido para poder registrarse a la precandidatura y añadió que se analiza si este distrito tendrá una candidatura común con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que la única alianza que existe para esa entidad es con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Respecto a si solicitará licencia para poder contender en el proceso electoral indicó que no ha analizado debido a que jurídicamente no lo requiere.

“Todavía no lo he analizado, legalmente no es necesario, pero ya estoy hablando con mi equipo para poder ver si tomamos la licencia o no”, indicó.

Con información de Braulio Colin