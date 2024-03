No se designan candidaturas por ‘calentura’: Morena

Afirman dirigencias del PVEM y Morena que cada uno tiene sus propias estrategias. / Fotografía: Estrella Álvarez

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) negó que los candidatos locales para este proceso electoral, vayan a ser elegidos por “dedazo” o “calentura política”.

Durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer la agenda de actividades de la candidata presidencial en Querétaro, el coordinador de Claudia Sheinbaum en el estado, Julio León señaló que esperan los resultados de la Comisión Nacional de Encuestas para la designación de candidatos locales.

Te podría interesar: Movimiento Ciudadano tiene un plan de propuestas con 5 ejes y 32 acciones

“Es un tema que seguimos resolviendo. ‘Chema’ Tapia hoy no está con nosotros, acuérdate que la calentura política sucede en todos los ámbitos y los ánimos salen a flor de piel. Lo que queremos es que el país siga avanzando”, dijo.

Por su parte, la presidenta del partido Morena en Querétaro, Rufina Benítez Estrada, aseguró que la alianza local entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) no se efectuó debido a que cada partido tiene su planeación y estrategia para contender en el presente proceso electoral.

Benítez Estrada aseguró que la decisión de no considerar a “Chema” Tapia para la candidatura del municipio de Querétaro por Morena, no fue con la intención de no reconocer los trabajos del verde ecologista.

“Los tres partidos están haciendo su esfuerzo en términos numéricos y de apoyo, específicamente de Morena. Vemos que no, hay buena aceptación en algunos sondeos que se han hecho de los aspirantes de Morena y vemos que está bien posicionado. Sobre todo la marca”, señaló.

Mientras, Ricardo Astudillo, dirigente estatal del PVEM, mencionó que existe respeto absoluto por parte de su partido a Morena. A pesar de buscar las candidaturas locales de forma independiente y de presentar su propia fórmula al Senado de la República Mexicana.

“El Partido Verde aspira a ir y contender con cargos para darle identidad al propio partido y que sea un beneficio al proyecto que encabeza nuestra candidata a la presidencia de la República, Morena y el Partido del Trabajo lo respetan”, indicó Astudillo.

Pedirán que pierdan 5 kilos a candidatos de Morena

Por otra parte, Morena solicitará a sus candidatos que “bajen 5 kilos” durante la campaña electoral, porque así demostrarán que estuvieron haciendo labor de calle.

Sinuhe piedra Gil, delegado estatal del partido, aseguró que les llevarán una báscula a los candidatos cuando inicien campaña.

“Vamos a llevar una báscula y si no bajan 5 kilos es que no hicieron campaña. Vamos a ganar en la calle”.

Aseguró que deben hacer trabajo de calle para buscar el voto de los ciudadanos porque en las últimas encuestas “estamos dos dígitos arriba de la candidata presidencial del (Partido Acción Nacional) PAN”.

Con información de Estrella Álvarez