Salida de dirigencia municipal de Querétaro, no está relacionada con la de Corregidora: Paul Ospital

Las salidas del dirigente del Comité Municipal en Corregidora del PRI y de Jorge Cevallos del Comité capitalino no se encuentran relacionadas, aseguró el diputado local del PRI, Paul Ospital.

Aseguró en un comentario radiofónico, que dialogó el pasado miércoles con Jorge Cevallos, quien le comentó que estaba inconforme pero que “no raya los muebles a la salida”.

Mientras que en el caso de Saúl Solís, su salida, ya estaba prevista ya que había sido puesto en dicho cargo en la dirigencia por Pueblito Rangel, quien es actualmente suplente del candidato de Morena al Senado, Santiago Nieto, dijo en un diálogo radiofónico.

“Yo también (me enteré que había dirigente en Corregidora), y de Jorge Cevallos, me parece tristísimo que se haya ido, porque sí, representaba para el PRI, una generación muy dura, muy serio; y el mismo mantenía ahí, a flote al comité municipal, tendrá sus razones, entiendo sus razones, pero no las comparto. No raya los muebles a la salida”.

Destacó que en el caso de Corregidora es un caso muy especial, “hay una señorita de nombre Pueblito Rangel, en el gobierno de (José) Calzada, en un alto cargo. Pueblito, priista trabajando muy de cerca con la dirigencia estatal, era digamos una serie de proyecto para Corregidora que se estaba construyendo, e influyó en el nombramiento del PRI de Corregidora, pero lo pusieron, lo ponen a él, para hacerle el trabajo a ella. No hizo nada, no sirvió, entonces ella, recibe una una invitación de un señor de nombre Santiago de apellido Nieto, para que lo acompañe en la fórmula al Senado como su suplente (…) Tienen una relación personal, profesional desde la universidad, y obviamente, quien se iba a ir con Pueblito, pues el muchacho que nos puso en el Comité Municipal que no sirvió para nada”.

Dijo que fue planeado el periodo de espera para decir que el PRI se está yendo con Santiago Nieto. “Como para decir que el PRI se está viniendo con Santiago”.

Mencionó que cuando se enteró que priístas se irían con Nieto Castillo, pensó en personajes de renombre.

“Pensé que se iba a ir José Calzada, Enrique Burgos, Mariano Palacios, Chela Juárez (…) Yo pensaba un incendio (…) Pero no minimizo, lo de Querétaro, que no tiene una cosa que ver con la otra, él tiene sus razones y ya, y del otro lado es un show. ¿Qué construimos para tener lo evidente? Son estrategias políticas, no veo que Morena esté apoyando a Santiago Nieto”, mencionó.

Con información de Estrella Álvarez