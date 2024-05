Continúa investigación de incendio a unidades de campaña en San Juan del Río

Se mantiene el candidato Roberto Cabrera en comunicación con el particular. / Archivo

El candidato a la presidencia municipal de San Juan del Río por el Partido Acción Nacional (PAN), Roberto Cabrera Valencia, mencionó que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con el proceso de investigación respecto a las unidades que fueron incendiadas y se utilizaban para promover su campaña.

Señaló que no ha dejado de mantener comunicación con el particular para saber los avances que se tienen en el tema. Por lo cual, confía en que pronto haya resultados y se dé con los responsables.

“Está en fiscalía y le da seguimiento el particular que nos hacía favor de brindar el servicio. Hemos estado en contacto con él y siguen, entiendo, desarrollándose las indagatorias para poder culminar con el proceso, en cuanto vea a esa parte, pero nada más”.

“Tengo conocimiento que está la carpeta, se está investigando porque tenemos una gran Fiscalía General del Estado y esperemos que se resuelva de manera positiva”.

FGE continúa investigando incendio a unidades de campaña en San Juan del Río

Respecto a cómo se han llevado estas campañas y los señalamientos en su contra, el abanderado del blanquiazul declaró que el 2 de junio se encontrarán con la realidad de San Juan del Río.

“Estoy viendo la campaña más mentirosa. Llevo siete campañas y me queda claro que es la campaña más sucia, la más difamatoria y con calumnia que me he encontrado, pero pues la verdad es que yo estoy enfocado y les vamos a dar una buena respuesta de lo que a la gente le gusta en San Juan del Río”.

“La propuesta del trabajo, la seriedad, la formalidad, ir de frente, con trabajo muy, muy claro como lo hemos venido haciendo, con propuestas también muy claras como lo hemos venido haciendo. Se van a enfrentar a una ciudadanía que seguro les va a dar la respuesta el próximo 2 de junio”.

