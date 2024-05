Payín Muñoz prevé coacción del voto en Jalpan

Apostará por energía eléctrica y regulación de predios en el municipio. / Fotografía: Lorena Sandoval

Payín Muñoz, candidato independiente a la presidencia municipal de Jalpan de Serra, ha expresado su preocupación por una posible coacción del voto por parte de sus contrincantes en las próximas elecciones del 2 de junio.

Dijo que él no cuenta con los recursos económicos para competir en publicidad y otros rubros. Por lo tanto, indicó que teme que otros candidatos puedan influir en los votantes mediante la compra de votos.

“Sí lo va a haber, lamentablemente sí de los contricnantes, su servidor no sabe ni cómo hacerlo ni me interesa (…) 500 pesos o 1000 pesos les daban lamentablemente por persona pero no les dio resultado, ¿dónde están los centavos?”.

“Ya les han llevado muchas cosas. Lamentablemente, mi proyecto no tiene dinero, no tiene para estarles regalando nada, pero sí tiene mucha entrega hacia el pueblo de Jalpan”, apuntó.

Asimismo, externó que para solventar los gastos que le representa ser un candidato independiente, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) le entregó 80 mil pesos para su campaña.

El de los fondos, explicó, provienen de sus propias finanzas y de aportaciones de amigos y familiares, que oscilan entre los 3 mil y 4 mil pesos. Recordó que hace tres años recibió solo 40 mil pesos para su campaña y, a pesar de ello, logró ganar la candidatura en ese momento.

“(…) 80 mil pesos, harto dinero. La verdad no es justo eso, no se vale, yo pienso que habíamos de ser parejos, porque todos gastamos y gastamos”.

Las propuestas de Payín Muñoz

Más adelante, Payín Muñoz comentó que si resulta beneficiado con el voto ciudadano, sus principales propuestas son la mejora del suministro de agua y la regularización de predios.

Además, se comprometió a ser un vínculo con las autoridades estatales y federales para avanzar en el tema de la energía eléctrica, ya que, argumentó, el 90 por ciento de la población de Jalpan carece de este servicio público.

Enfatizó que su proyecto es humanista y busca que todas las personas que habitan en Jalpan tengan una propiedad legalmente reconocida. Actualmente, existen 30 colonias irregulares en la región donde el 40 por ciento de las 32 mil 400 personas que allí residen no tienen certeza jurídica sobre sus terrenos.

Además, propuso crear la Expo Jalpan en un nuevo lugar con mejores condiciones y estacionamiento, reemplazando la feria actual que tiene 53 años realizándose en el mismo lugar.

Con información de Lorena Sandoval