Alejandra Pérez cierra campaña en Huimilpan llamando al voto por Morena

La candidata a la presidencia municipal de Huimilpan por Morena, Alejandra Pérez Romero, cerró su campaña en el Jardín de los Enamorados en la que decenas de personas se sumaron para mostrar su apoyo.

En su mensaje destacó la importancia de salir a votar este dos de julio para que la “transformación llegué a Huimilpan” y volvió a presentar sus propuestas que de llegar prometió cumplirlas.

“Es tiempo de las mujeres, que no les digan que los de Huimilpan no pueden, nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes, hay muchas cosas por atender que son básicas, como el tema del agua, la seguridad y la educación”, comentó.

Hizo hincapié en qué las mujeres son quienes representarán a la presidencia municipal y que trabajará principalmente por las madres solteras y en situación de vulnerabilidad.

Así mismo señaló que traerá y acercará los programas sociales del Presidente de México a las comunidades más alejadas de Huimilpan así como la creación de la Universidad del Bienestar para que los jóvenes ya no tengan que salir de la demarcación ni del estado para tener mejores oportunidades.

En su evento recibió elogios de otros candidatos quienes expresaron su apoyo y pidieron a la población convencer a más gente para que voten por su partido.

En su evento estuvo acompañada por los candidatos al Senado del mismo partido, Beatriz Robles y Santiago Nieto.

Por su parte, Robles Gutiérrez indicó que su partido político está apoyando a las personas más vulnerables de la demarcación como los adultos mayores, madres solteras y estudiantes, por lo que refirió que se debía votar por el cinco de cinco.

Santiago Nieto expresó que las encuestas los están favoreciendo en todos los sentidos, desde el apoyo a la presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y locales así como presidentes municipales.

Indicó que se trabajará en el Senado por una ley de aguas y señaló que ha vencido en 22 denuncias que le han dado y faltan tres pero señaló que está confiado a las impugnaciones.

Por último pidió el voto para Alejandra Pérez quien indicó que es parte del “Tiempo de las mujeres” que encabeza la candidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

El evento de campaña finalizó con la presentación de la Sonora Dinamita.

Con información de Braulio Colin