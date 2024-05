Rodrigo Monsalvo se compromete a impulsar la educación y el emprendimiento

Contando con la presencia de más de mil jóvenes, Rodrigo Monsalvo Castelán, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la presidencia municipal de El Marqués, refrendó su compromiso para impulsar la educación con más becas y transporte escolar en la demarcación, con el objetivo de que nadie se quede sin estudios por falta de recursos.

Asimismo, dijo que con hechos y resultados hará que lo bueno continúe para todas y todos los marquesinos.

En ese sentido Monsalvo Castelán destacó que su intención de impulsar la educación es ampliar el programa de transporte a las escuelas para que llegue a más comunidades y que las rutas trasladen a estudiantes de cualquier nivel educativo, desde la primaria hasta grados universitarios.

Te puede interesar: Rodrigo Monsalvo refrenda su compromiso con el campo marquesino

“Para mí es una prioridad también comprometerme con ustedes para que vean cómo vamos a trabajar muy duro estos tres años con los jóvenes. Me comprometo a meter más y mejores becas. También vamos a implementar muchos recursos a un gran éxito que ha tenido Acción Nacional en el municipio; vamos a meterle mucho recurso al transporte escolar para que no solo llegue a educación básica. Vamos a echarle muchas ganas para que no se quede el transporte escolar, que ha sido un éxito, en la educación básica, como lo comenté. El chiste es que llegue a tu universidad y lo sigamos apoyando”.