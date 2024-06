INE Querétaro reporta confusión de ciudadanos en el voto durante el recuento

Vocal presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro Ana Lilia Pérez Mendoza / Foto: Lorena Sandoval

Ana Lilia Pérez Mendoza, vocal presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro, informó que durante el recuento de votos se detectaron casos de confusión entre los ciudadanos al momento de emitir su voto.

“En esos distritos, donde tenemos un número importante de votos nulos, y por lo tanto votos reservados, porque la ciudadanía se confundió y tachó los tres o dos de estos emblemas,” explicó Pérez Mendoza.

Al no coincidir el nombre del candidato o candidata en los distintos emblemas, los votos fueron considerados nulos automáticamente, por lo que hace un llamado a la ciudadanía para que a la hora de emitir el sufragio lo realice de manera informada.

“Me parece que es muy importante aquí también llamar la atención hacia la ciudadanía sobre la forma de votar, que seamos conscientes. Yo diría que para ejercer nuestro derecho al voto se necesita presencia y conciencia frente a nuestra boleta, y si la tenemos, pues en ese momento nos podemos dar cuenta de lo que estamos haciendo,” añadió.

Ante la pregunta de si los votos emitidos incorrectamente podrían haber hecho una diferencia significativa en los resultados, Pérez Mendoza aclaró que no, toda vez que no representan un porcentaje significativo en contraste con los votantes que eligieron algún candidato en particular.

La vocal presidenta hizo un llamado a la ciudadanía a estar más atentos y conscientes al momento de votar, subrayando la importancia de comprender bien la boleta para evitar confusiones que puedan invalidar el voto.

Con información de Lorena Sandoval