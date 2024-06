‘Vamos a seguir trabajando’, Arturo Torres, tras perder diputación local

Arturo Torres reconoció un panorama complicado para el PAN y dijo que se tiene que hacer un análisis profundo / Foto: Lorena Sandoval

Luego de perder la contienda electoral rumbo a una diputación local, Arturo Torres, actual secretario de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, informó que continuará sus labores dentro del Partido Acción Nacional (PAN) y trabajando en favor de los queretanos. En cuanto al panorama nacional para su partido, Arturo Torres subrayó la necesidad de realizar un análisis profundo de la situación.

Respecto al desempeño del PAN a nivel nacional, Arturo Torres reconoció un panorama complicado para el partido y dijo que se tiene que hacer un análisis profundo y trabajar más para convencer al electorado.

“Sin duda alguna, un panorama nacional complicado para nosotros como panistas. Se han perdido administraciones, tanto estatales como locales. En el caso municipal, aunque el alcalde ha sido evaluado como uno de los mejores en los últimos dos años, es necesario analizar qué lectura tiene la ciudadanía sobre el PAN. Nosotros estamos claros en que necesitamos trabajar más y abordar cualquier tema que haya influido en los votantes para que decidieran otra opción”.

Torres también destacó la importancia de reorganizarse y trabajar hacia el futuro:

“Logramos grandes victorias, pero también enfrentamos derrotas dolorosas. Lo importante es levantarnos, reorganizarnos y seguir contendiendo como una opción viable para los ciudadanos. Si queremos seguir participando, tenemos que hacer las cosas de manera diferente”.

Finalmente, en cuanto a las decisiones internas del PAN a nivel nacional, dirigido por Marko Cortés, Arturo Torres expresó que en su calidad de militante “No podría juzgar las decisiones que se tomen, ya que no es un tema que me competa directamente. Soy una persona institucional y partidista, y aunque esta vez no me fue bien, sigo comprometido con el partido y con entusiasmo para seguir trabajando y evaluando qué salió mal para encontrar soluciones y seguir adelante”.

