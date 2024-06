PRD Querétaro espera indicaciones para liquidar a personal

Se realizó este martes reunión en el CEN. / Facebook (@QroPRD)

Debido a que depende de prerrogativas nacionales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Querétaro se encuentra en espera de indicaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para conocer cuándo podría desalojar y liquidar al personal que existe en el Comité Estatal.

Diego Urías, dirigente estatal del partido, señaló que lo anterior deriva de lo que se ha presentado en el CEN, donde se comenzó a liquidar empleados y sacar mobiliario.

Y es que el PRD no alcanzó el tres por ciento de la votación efectiva en el país. Por lo tanto, no pudo mantener el registro. A su vez, el PRD en Querétaro no tiene registro desde hace casi una década y depende de prerrogativas nacionales.

“Al menos en Querétaro, aún no sucede esto. Estamos en espera de indicaciones, y en cuanto tenga más información con gusto te la puedo compartir”.

En el Comité Estatal existen al menos 10 trabajadores que estarían en espera de lo que determine para Querétaro el CEN.

Vanesa Garfias, quien forma parte de las juventudes del partido, dijo que si bien no renunció en este proceso electoral, que se perdiera el registro, “era algo que se veía venir”.

“Era algo que ya se veía venir desde hace bastante meses desde las candidaturas federales. Numéricamente, ya había dicho que no les iba a dar”.

