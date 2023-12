Exhortan a no regalar mascotas esta temporada

Foto: Cuarto Oscuro

Las autoridades municipales buscan que Santa Claus y los Reyes Magos no regalen mascotas a sus hijos, a fin de evitar el abandono

El director de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro, Enrique Guerrero, exhortó a los ciudadanos para que esta época de fiestas no regalen mascotas a sus hijos

Y es que desde hace varios años algunas familias acostumbran, en estas fechas, a regalar perros o gatos a sus seres queridos, especialmente a los menores.

“Hacer este exhorto a toda la ciudadanía, que en estas fiestas no regalemos mascotas, que hagamos esa conciencia de que las mascotas no son objetos, no son juguetes. Son una gran responsabilidad. Son seres vivos”.

Detalló que una mascota requiere de cuidados especiales, pues en algunos casos, cuando el animal crece pierde el interés del niño.

“Necesitamos que la gente haga conciencia de todo lo que implica, la responsabilidad que conlleva una mascota. Por eso es que hacemos la invitación a que los Reyes Magos, Santa Claus no entreguen en estas fechas como regalo a mascotas, pues después vendrán siendo abandonadas”.

Por otro lado, destacó, este año la dependencia logró cinco mil 617 esterilizaciones, las cuales se promocionaron en las jornadas contigo dónde la gente atendió de manera satisfactoria al llamado.

Asimismo, indicó que se logró realizar 167 adopciones impulsadas en las plazas comerciales, en coordinación con el programa de voluntariado.

“Esta sinergia que hemos logrado y con la sociedad protectora de animales nos ha llevado a generar grandes adopciones, pero sobre todo, responsables y encontrar muy buenas familias”.

Adicionalmente, Protección Animal aplicó este 2023, 12 mil 126 vacunas antirrábicas, dos mil 303 rescates animales y 633 denuncias de maltrato animal.

