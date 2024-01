Se mantendrá el ambiente de frío a gélido en Querétaro / Foto: Armando Vázquez

Juan Carlos Machorro

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el clima en el estado de Querétaro presentará temperaturas congelantes en la zona serrana que no sobrepasaran los 5 grados Celsius. Mientras que en las zonas urbanas no se tienen perspectivas de lluvias, pero si de cielos parcialmente nublados con un ambiente que no rebase los 25 grados Celsius.

El tiempo atmosférico en las entidades de la Mesa Central y del Bajío nacional será de ambiente matutino de frío a muy frío con heladas y bancos de niebla, ambiente diurno de fresco a templado, cielo medio nublado durante el día y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, con rachas de 60 km/h en Guanajuato.

A nivel nacional, para este martes se pronostica ambiente gélido con temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius y heladas en las sierras de Baja California, Chihuahua, Durango y Sonora; ambiente de frío a muy frío, mínimas de -5 a 0 grados y heladas en las montañas de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Morelos, Oaxaca Querétaro, Sinaloa y Tamaulipas.

Asimismo, durante la mañana se prevé caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua, Durango, el noreste de Sinaloa y el oriente de Sonora.

Por otra parte, se estiman rachas de vientos de 60 a 80 kilómetros por hora (km/h) y tolvaneras en Chihuahua y Durango; rachas de 50 a 70 km/h con tolvaneras en Sinaloa y Zacatecas; rachas de 40 a 60 km/h y condiciones para tolvaneras en Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.

Se pronostican intervalos de chubascos (de 5 a 25 milímetros [mm]) en Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en Baja California Sur, Durango, Puebla, Sinaloa y Tabasco.

Las condiciones descritas serán generadas por el sistema frontal número 22, con características de estacionario, en el noreste de la República Mexicana y el frente frío número 23 extendido sobre norte y noroeste del país; una vaguada en altura; las corrientes en chorro polar y subtropical; un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional, además de la tercera tormenta invernal, la cual continuará su desplazamiento hacia el sureste de Estados Unidos de América y dejará de afectar al final del día.

Se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Campeche, la costa de Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, la costa de Oaxaca y Yucatán, además de temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en la costa de Jalisco, Quintana Roo y Tabasco.