Anuncian descuentos para deudores de verificación vehicular en Querétaro

Será de un 75% de descuento. / Archivo

El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco del Prete Tercero, anunció un programa de descuentos del 75 por ciento a quienes adeudan verificación vehicular desde el año 2021 al 2023. Aunque tiene que liquidarse antes del mes de abril.

En conferencia de prensa, dio a conocer que es un programa obligatorio en el estado para automóviles. Incluidos aquellos que son foráneos, para quienes tienen adeudos anteriores, por ley, no puede ejecutarse algún cobro.

Te podría interesar: ¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Querétaro?

Dio a conocer que este programa tiene por objetivo garantizar la calidad del aire de las emisiones que generan los automóviles.

Explicó que en el caso de los vehículos de uso particular de personas físicas de 622 pesos pagarán con el descuento 162 pesos con 85 centavos por cada semestre no verificado.

Subrayó que los vehículos de uso particular de personas morales de mil 37 pesos pagarán 271 pesos; y los vehículos de uso público de mil 556 pesos pagarán 407 pesos.

Destacó que las personas que tengan dudas sobre las multas pueden acercarse a los diversos puntos que tiene la dependencia.

“Las personas pueden hacerlo a través de Recaudanet, Sedesu, Parque Querétaro, centro cívico, Gomez Morín, en el Cecuco de San Juan Del Río”, comentó.

Además estarán en las Jornadas Aquí Contigo; “También serán atendidos aquellos contribuyentes, es la única manera”.

Un total de 554 mil 84 vehículos verificaron en el 2023 de un universo de 723 mil automóviles.

Además a los vehículos híbridos se les brindaron mil 423 holograma azules “es algo que está creciendo lo que tienen que hacerlo es solicitarlo en la Sedesu, y se lo colocamos aquí”, contó.

Por lo pronto no se considera ni un pasaporte para aquellos visitantes como en Puebla y no tengan verificación vehicular o no circula.

¿Cuánto cuesta la verificación vehicular en Querétaro?

El costo por los servicios depende del tipo de certificado y holograma:

Dos: Particular y Pesados: 395.20 pesos y a partir del 1 de febrero 413 pesos.

Uso público del transporte: 170.13 pesos y a partir del 1 de febrero: 178 pesos.

Uno: 395.20 pesos y a partir del 1 de febrero: 413.65 pesos.

Cero: 674.31 pesos y a partir del 1 de febrero: 705.70 pesos.

Doble Cero: mil 556.10 pesos y a partir del 1 de febrero mil 628.55 pesos.

Exento: sin costo.

Rechazo: 115.15 pesos y a partir del 1 de febrero 120.51 pesos.

Con información de Estrella Álvarez