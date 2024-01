Urgen acciones para prevenir desastres naturales: Yaros Smirnoff

Yaros Smirnoff, activista ruso / Foto: Armando Vázquez

Acapulco sufrió uno de los peores desastres naturales en los últimos años, el huracán Otis dejó en claro que estos siniestros ocurren de manera inesperada y sin avisar, Yaros Smirnoff, activista ruso, fue de los primeros en acudir para llevar ayuda a la poblaciones más necesitadas.

Relató para AD Querétaro su experiencia en este lugar en el que “de mochilazo” llegó para brindar apoyo a todos los que más lo necesitaban.

“Estar ahí fue complicado, me fui a las comunidades alejadas de las zonas como Diamante o el Puerto, aquí la gente realmente vivía sin nada, llegué a una casa de monjas donde dormía en una mesa y poco a poco la ayuda iba llegando… Pero me di cuenta de otra cuestión más allá de Otis, la gente no sabe qué hacer cuando esto pasa”, expresó.

El activista mencionó que en muchas partes del país la gente no está capacitada para reaccionar en caso de una emergencia como un huracán, sismo o en un caso más urgente, la explosión del Popocatépetl.

“Eso lo he visto desde el sismo del 2017 en Ciudad de México, en el huracán veía que la gente solo esperaba la ayuda cuando no hubo una capacidad de reacción inmediata para atender el desastre, fue hasta que empezamos a tener acciones en cuestión de salud, sanidad, alimentos, electricidad; es mi idea poder capacitar a los jóvenes para saber qué hacer”, explicó.

Indicó que aunque el gobierno no siempre reacciona de primera instancia en estos hechos la población debe estar consciente de su papel en estos hechos y con una buena capacitación las pérdidas serían menores a nivel material como emocional.

“Si enseñamos a la gente a crear espacios seguros, con aspectos básicos para ayudar a la gente las cosas serían diferentes, no veríamos tanta pérdida como ocurrió con Otis”, explicó.

Smirnoff tiene planteado crear varios centros educativos para enseñar a las poblaciones aspectos básicos en Protección Civil y creación de empleos.

“Creo que hay mucho talento, quiero enseñar a la gente a utilizar sus recursos para que puedan generar ingresos, un ejemplo, el coco, este no solo se puede vender para consumo, si le enseño a las personas a que pueden usarlo para más cosas como lociones, aromatizantes, productos, entre otros, ellos mismo tendrán sus ingresos”, comentó.

Hasta el momento tiene pensado abrir uno en Mérida y otros dos ubicados en el Centro y norte del país, por lo que solicita el apoyo de empresarios para poder construir y así generar empleos y contar con mexicanos más capacitados.

Cuidado del medio ambiente

Smirnoff puntualizó en el cuidado de los recursos naturales, especialmente el agua, en la que señala que en Querétaro estará enfrentando problemas de desabasto en pocos años.

“Contamos con mantos acuíferos pero es carísimo hacer pozos para sacar esa agua, va a ver un desabasto inimaginable, hoy la Ciudad de México ya lo está viviendo, en Querétaro no falta mucho”, explicó.

Añadió que en su labor social también está educar a las nuevas generaciones para cuidar el medio ambiente buscando generar un cambio ante el calentamiento global.

“Es parte fundamental de esta enseñanza que quiero dejar y mostrar a los Mexicanos, que además de estar atentos y trabajar en conjunto, también está cuidar del medio ambiente en especial en un país tan rico como México”, puntualizó.

Texto: Braulio Colin

Fotos: Armando Vázquez