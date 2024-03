No ha sido ni fácil ni gratuita la lucha de la mujer: Lupita Murguía

En el Día Internacional de la Mujer, Lupita Murguía, señaló que hay que entender y ser empáticos con cada una de las causas que la mujer expresa al manifestarse, “porque en México han quedado invisibilizadas muchas expresiones de violencia y agresiones hacia la mujer”.

Mencionó que por encima de la candidatura que tiene hoy en día, entiende y es empática con cada una de las mujeres que marchan, porque detrás de cada una de ellas hay una historia que poco que se ve: una historia de violación, de abuso laboral, de desaparición de un familiar… hay historias de miedo.

“Con las expresiones que se dan en el 8 de marzo se ha visibilizado el tema de la violencia y agresiones hacia la mujer. Lo que las mujeres quieren que se haga notorio es su enojo, la impunidad de la que han sido objeto, porque hay una historia detrás de cada una de las mujeres que marchan y eso es lo que debemos entender”.

Lupita Murguía dijo que, aunque no ha sido fácil ni gratuita la lucha de la mujer en México, hoy en el ámbito político por fin se transitó hacia una paridad total, pero aún fatal mucho tramo por recorrer; en el sector privado –precisó- no necesariamente hay esa paridad, pues es decisión de cada empresa establecer o no criterios de paridad, lo mismo en la academia o las universidades.

“Pero lo más grave es en las familias. La violencia doméstica o al interior de las familias hacia la mujer es una expresión muy dolorosa de una realidad social que tenemos como país y que debemos trabajar desde el plano legislativo para erradicar. La casa y el hogar ha dejado de ser un lugar seguro para muchas mujeres, que hoy se ven obligadas a seguir viviendo con quien las violenta”.

En este sentido, Lupita Murguía dijo que una de las propuestas que llevará al Senado como solidaridad con las mujeres es la creación en el país de albergues para mujeres víctimas de violencia, “pero necesitamos que además de un espacio temporal para ellas, puedan tener un trabajo y un lugar para vivir, para que no regresen al lugar donde las violentan”.

En lo que es su octavo día de campaña, Lupita Murguía realizó una jornada de trabajo por el Municipio de Corregidora, en donde inicialmente se apostó en cruceros para entregar sus propuestas y propaganda alusiva a su campaña a los automovilistas que iban de paso por algunas de las principales vialidades de esta demarcación.

Posteriormente realizó un recorrido por el mercado de El Pueblito compuesto por un total de 84 locales, lugar en donde lo mismo departió con locatarios que con la gente que usualmente acude a este importante centro de abastos para surtirse de productos de primera necesidad.

Acto seguido se efectuó un recorrido por la avenida principal de El Pueblito, visitando locales y compartiendo sus propuestas de trabajo.