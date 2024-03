Crece consumo de agua 10% en temporada de calor: CEA

Las altas temperaturas de hasta 38 grados celcius en el estado de Querétaro durante el estiaje, provoca el aumento en consumo de agua hasta en un 10 por ciento.

De acuerdo con el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, esta es una condición normal, y cíclica.

Es por ello, que pidió que no sean llenadas las albercas en esta temporada, con agua potable, porque muchas de ellas requieren más de 7 u 8 pipas, aunque reconoció que hay algunas que tiene tratamientos que pueden durar hasta 2 o 3 años con el mismo líquido.

“La recomendación es que se use lo más racional posible, no hay un faltante, pero no hay un sobrante de agua, entonces hay que ser muy concientes (…) pero hay de albercas a albercas, hay alberquitas de plástico donde meten a un bebé de un año a refrescarse y hay albercas en colonias residenciales”.