No hay avances en ciclovías de 5 de Febrero: Observatorio de Movilidad

Las reuniones con ciclistas y autoridades estatales no han tenido avances para las modificaciones en las ciclovías sobre las obras de Paseo 5 de Febrero. Sin embargo, han emitido recomendaciones en modificación ante la no conclusión de la misma.

De acuerdo con el vocero del Observatorio Ciudadano de Movilidad, Sergio Olvera León, están realizando con las autoridades “barridos” en los puntos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a Universidad y de la Obrera a Universidad.

“Sí se le ha estado dando bastantes recomendaciones. Sí eso sí, movilidad tiene que ver con banquetas y ciclovías, habrá que ver”.

Añadió que se encuentran levantando minutas para ver los avances en la materia, porque buscan que no haya accidentes con los ciclistas.

“Ya recorrimos de la Obrera hasta Universidad y ahorita lo que estamos haciendo es recorrer de IMSS hacia la Universidad Autónoma de Querétaro. Repito sí lo hemos estado comentando. Es ciclovía, así como lo es poniendo líneas pintadas ahí afuera de IMSS, nomás no, es con vialetones”.

Esto porque existen zonas de alta velocidad y eso no da ninguna seguridad ni a los ciclistas ni a los conductores de unidades motoras.

“Y es lo que les hemos dicho. Cuando haya un fallecido aquí, ¿a quién le van a echar la culpa?, es el ciclista, pero el ciclista venía en la vialidad y al automovilista ‘es que no vio los vialetones’. No, tienes que tener algo para hacerlas seguras, sobre todo en esos lugares”.

De igual manera, comentó que les han entregado oficios y manual para que cumpla con la Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece que es lo principal la bicicleta. “Todavía no vemos los frutos pero sí, al menos cada dos semanas sí nos reunimos”.

“Compromiso no, ya al final lo veremos, pero confían en que estas reuniones van a tener resultado, siempre está la esperanza, pero al final habrá que ver la existencia final”.

Señaló que no hay compromiso de concluir la obra, pero ante la iluminación, dijo que aún falta.

“Decimos que la ciclovía tiene que ser segura y dijimos que la calles tiene que ser alumbradas en la noches. Hemos recorrido y no está todavía tan alumbrado, pero pues ahorita no dijeron ‘sí reconocemos’. Nos lo han dicho desde antes, todavía no podemos hacer bien todos estas iluminaciones, porque lo cables van a pasar por abajo”.