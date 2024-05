Emiten recomendaciones para evitar golpes de calor en mascotas

El director de Protección, Cuidado y Control Animal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, Enrique Guerrero, emitió recomendaciones para el cuidado de las mascotas y evitar golpes de calor en esta temporada.

Dentro de las principales recomendaciones se encuentra evitar pasearlos durante las horas de mayor calor, así como mantenerlos hidratados todo el día.

Te puede interesar: Anuncian dos jornadas de esterilización de mascotas en Querétaro

“Los golpes de calor dan principalmente por el descuido y la omisión de los tutores o dueños que no estamos al pendiente de nuestras mascotas. No dejar las mascotas dentro de los vehículos, estar siempre muy al pendientes, no dejarlos atados adentro de los patios y mucho menos tenerlo en las azoteas, sino serán sancionados”.