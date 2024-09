Designan a Rafael Yáñez como secretario de Servicios Parlamentarios

La designación tuvo 17 votos a favor y tres en contra / Foto: Braulio Colin

Con 17 votos a favor y tres en contra, en la última sesión de pleno de la LX Legislatura, se eligió a Eduardo Rafael Yáñez Moreno como nuevo secretario de Servicios Parlamentarios. Esta decisión causó debate entre los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), del Revolucionario Institucional (PRI) y Morena, por la rapidez en la que fue designada esta orden del día.

Juan Guevara Moreno, del PRI, defendió esta decisión; mencionó que, desde el día 20 fueron convocados por la Junta de Coordinación Política, por lo que, se tuvo el tiempo necesario para revisar la situación para la asignación de este nuevo secretario. Además, indicó que el cargo tiene una duración por los tres años que opera la LXI Legislatura.

“Fuimos convocados el día 20, estuvimos en la Jucopo, se analizó, se discutió el perfil de Rafael Yáñez quien cumple con los requisitos que señala la ley y es por eso que se toma esta decisión”, comentó el priísta.

Por su parte, Andrea Tovar Saavedra de Morena, señaló que esta decisión de la Junta de Coordinación Política es para que el PAN y aliados se “blinden” de la mayoría legislativa que tendrá su partido y aliados. Por lo que, mencionó que se trató de una “violación directa” a la representación política en el Congreso.

“Le otorgan servicios parlamentarios; todo el control como si fuese diputado y la labor de servicios parlamentarios no es la de un legislador, tienen conocimiento, pero no son diputados. Esta decisión me parece una violación directa a nuestros derechos, tanto políticos como electorales”, señaló.

Las funciones Rafael Yáñez como secretario, serán colaborar con los secretarios de los órganos de la legislatura, en la elaboración de actas, constancias y documentos que forman parte del archivo legislativo, así como recibir, organizar y canalizar los documentos que sean recibidos en oficialidad de partes de la legislatura, abriendo expedientes que cada trámite corresponda.

Así mismo, tendrá que ejercer o delegar, por acuerdo de la presidencia de la legislatura, la representación legal que le fue delegada; fungir como asesor jurídico de la Mesa Directiva de la legislatura;

Otras funciones incluyen, requerir a los diputados electos, con al menos un mes de anticipación, a la fecha en que se celebre la junta preparatoria, comunicarles en su momento la fecha y hora de celebración de la misma. Además, asesorarlos y brindarles el apoyo necesario para su incorporación en las funciones legislativas.

Con información de Braulio Colin