Mauricio Kuri acude a graduación de Policía de Proximidad

Mauricio Kuri González encabezó la ceremonia de graduación de Policía de Proximidad Queretana 2023, con la incorporación de 210 nuevos oficiales, quienes con los principios de lealtad, valor y servicio se suman a la defensa de la población.

“A ustedes jóvenes que se incorporan a las distintas instituciones, no olviden que fueron formados en el respeto a los derechos humanos; que son los primeros servidores públicos que atienden a los ciudadanos para garantizarles el acceso a las tres justicias: penal, cívica y cotidiana, con la mediación en casos de conflicto vecinal”, subrayó.

Mauricio Kuri presente en graduación

El titular del Poder Ejecutivo se dijo gustoso de presidir un evento tan significativo para las y los graduados, formados por la coordinación entre el Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro (CECAFIS), la Escuela de Policía del Estado, y los centros de capacitación del Sistema Penitenciario, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

Ponderó que la coordinación que ha logrado el CECAFIS a cargo de su director, Alberto Luna López, y su equipo de trabajo, ha sido por el consenso de que los policías de las distintas corporaciones y niveles de gobierno municipal y estatal, tengan una formación básica equivalente.

Dicha formación, dijo, define el conocimiento de la profesión policial, las aptitudes y habilidades de la operación cotidiana y los valores que rigen el uso legal de la fuerza pública. Por eso, agregó, en la entidad se habla de una gran corporación integrada por la suma de todas las instituciones: la policía queretana.

Mauricio: Seguridad, un trabajo en equipo

Mauricio Kuri reiteró que la seguridad en el estado se caracteriza por el trabajo en equipo, donde uno es la suma de todos, muchos policías son un mismo cuerpo y las corporaciones son una sola fuerza para defender a las y los queretanos.

Señaló que el trabajo de su gobierno debe ser siempre planificado, con procesos medibles y cuantificados para lograr las metas. En ese sentido, comentó que formar más y mejores policías es uno de los ejes estratégicos que la administración ha establecido en el Programa Estatal de Seguridad aprobado por el consejo estatal en enero de 2021.

Detalló que esta estrategia es responsabilidad del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad, y es de reconocer que en este 2023, la meta de 100 nuevos policías se haya superado en más del doble, con 110 nuevos elementos más. Agregó que lo mismo ocurrió el año pasado, cuando egresaron de las academias 242 agentes, para hacer un total de 472 nuevos policías.

Más cobertura operativa

Refirió que en la tarea de lograr mayor cobertura operativa en Querétaro se cumplen y superan las metas anuales; además cada policía, recibe equipo personal, táctico, de operación, armamento y dispositivos móviles para el uso de los desarrollos más avanzados del país.

Mauricio Kuri instó a las y los egresados, que al efectuar sus servicios, portando el uniforme de un policía queretano, sean orgullo de su institución por el respeto con el que tratan a los ciudadanos, porque su entrenamiento les ha dado la capacidad de saber usar la fuerza legal y porque son conscientes de que el fin de la misma, es la protección de las y los ciudadanos, no el abuso.

Asimismo, las y los invitó a tener confianza en que cada una de las actuaciones siempre apegada a la ley, será valorada como un alto servicio a las instituciones y a los queretanos, que su valor al enfrentarse a los delincuentes, al hacer cumplir la ley de convivencia municipal y aplicar la mediación, siempre será reconocido como parte relevante de la tranquilidad de la entidad.

Mauricio Kuri los conminó a trabajar con honor para contar con el reconocimiento de la ciudadanía; y a ser íntegros, sin tener más distinción, que haber cumplido lealmente con su deber.

Familiares presentes

Mauricio Kuri González agradeció a los familiares de los egresados, su apoyo para con sus hijas o hijos, esposas, esposos, hermanos o amigos, jóvenes preparados para defender a las y los queretanos en las próximas décadas.

“Trabajamos para el Querétaro de los próximos 25 años. Si hoy logramos buenos policías, aseguramos que nuestro estado se mantenga tranquilo para las siguientes generaciones”, enfatizó.

Al dirigir unas palabras a los nuevos policías de proximidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, se dijo convencido de que la conclusión de su formación no fue una tarea fácil; no obstante, confió en que su carrera estará llena de satisfacciones. Del mismo modo hizo un llamado a no olvidar que si bien cada policía tendrá asignaciones propias, todos son una sola policía con un mismo objetivo: defender Querétaro.

Durante su mensaje, el director general del CECAFIS, Alberto Luna López, señaló que asumir la profesión de policía debe ser una convicción con independencia de las tareas que se asignen; asimismo, es una encomienda que requiere dedicación y preparación continua.

Compromiso de vida

“Ser policía es un compromiso de vida para salvaguardar las libertades y nuestro compromiso con la ciudadanía. Lograr esta meta de la estrategia de seguridad no es tarea fácil, y por ello felicito a los cadetes, ahora policías, por su esfuerzo y dedicación para formarse como policías queretanos”, apuntó.

El agregado de Policía de la Embajada de Colombia en México, Jimmy Hernán Ospina Baena, refrendó la intención de las mujeres y hombres policías de Colombia de seguir trabajando con las corporaciones de Querétaro a favor de la ciudadanía; aunado a esto, instó a los graduados a cuidar su moral, honor, vocación, nombre y ética, pero sobre todo a trabajar día y noche por una mejor institución.

A su vez, la policía de Proximidad Queretana, Abby Paloma Gudiño Martínez, indicó que en la academia se probaron a sí mismos y demostraron su vocación de servir y de convertirse en los mejores policías. En este tenor, agradeció al Gobernador su apoyo para lograr el sueño, mediante herramientas, instructores, tecnología y espacios dignos.

No cualquier policía

“Hoy somos policías, pero no cualquier policía, los mejores policías. Llenos de virtudes, habilidades, valores, conocimientos y, sobre todo, las ganas de ayudar a nuestra gente. Quiero expresar mi más grande reconocimiento a todos aquellos que se encargaron de formarnos como profesionales de seguridad, como policías de proximidad”, expresó.

En el marco de la ceremonia, el Gobernador tomó protesta a los nuevos policías de proximidad; además entregó certificados de Formación Inicial y la Moneda de Graduación; en tanto, el comandante Emigdio Corro León, presidió el exhorto de la policía queretana y egresados.