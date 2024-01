No se puede eliminar la CNDH: Federación Mexicana de Organismos Públicos de DH

Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la FMOPDH. / Fotografía: Braulio Colín

El presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos refirió que no se puede eliminar la CNDH

Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), señaló que la propuesta de Rosario Ibarra de Piedra para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está respaldada por las 32 entidades que cuentan con una comisión o defensoría. Agregó que no puede ser eliminado por una reforma constitucional.

“Esta garantía es parte esencial del sistema constitucional. Se convierte en un contenido intangible que no puede ser eliminado por una reforma constitucional. En la federación desconocemos esta propuesta legislativa que ha hecho la maestra Rosario Ibarra de Piedra y en ese sentido no podemos respaldarla ni avalarla”, argumentó.

Hernández indicó que no conocen el documento con la propuesta de Ibarra de Piedra. No obstante, refirió, existe un diálogo con ella para garantizar el cumplimiento de sus labores y el fortalecimiento de las 32 instituciones. Asimismo, reiteró que no existe una conversación en la federación para eliminar la CNDH.

FMOPDH se opone a eliminar la CNDH

“Estamos para apoyarnos, para fortalecernos, pero desde luego, jamás para pretender eliminar un sistema que está, insisto, para la protección. Para favorecer la eficacia de los derechos humanos en México”, destacó el presidente de la FMOPDH.

De igual manera, el presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro (DDHQ), Javier Rascado Perez, mencionó que todos los organismos que protegen las garantías individuales deben estar atentos a que no se dañen las funciones de la CNDH.

“Mira, antes que nada, yo creo que el cambio de nombre en sí mismo no implica gran problema. El tema sería cambiar la estructura y la función. Recordemos que en Querétaro ya es una defensoría (…) lo que tendríamos que estar atentos es ver qué se pretende y que no se que no se atente contra la naturaleza misma de los órganos”, expresó.

Con información de Braulio Colín