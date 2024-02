Luis Nava presenta el Centro de Innovación y Tecnología Creativa ‘BLOQUE’

Luis Nava, presentó ante universidades, empresarios y emprendedores, el proyecto del Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE. El cual será el primer paso para potencializar y posicionar a Querétaro a nivel nacional e internacional como líder en el mundo digital, y que harán de Querétaro el hub de la tecnología digital en Latinoamérica.

“Con este Centro de Innovación Bloque, queremos tener un Querétaro que pueda competir al tú por tú con todo el mundo. Queremos un Querétaro que ofrezca esas oportunidades, un Querétaro que pueda desarrollar ese hub de América Latina de la industria digital”.

“Queremos que Querétaro sea ese Querétaro ganador. Queremos que Querétaro sea esa ciudad en donde los jóvenes tienen futuro. Queremos un Querétaro en donde toda la sociedad podamos hacer una gran sinergia y ponernos a la vanguardia, sumarnos, solidarizarnos, prepararnos, abrir nuestros horizontes y estar listos para este futuro que hoy ya nos alcanzó. Y que hoy estamos aquí justamente para dar inicio”, dijo el Alcalde.

Luis Nava reitera compromiso con Querétaro

Luis Nava recordó su compromiso para que Querétaro diera el siguiente paso después de la industria de la transformación y la aeroespacial, hacia una nueva etapa en el desarrollo de nuestra ciudad, de ahí que de la mano del Tecnológico de Monterrey, la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro, se realizaron estudios que mostraron que la industria digital era el la ruta a seguir bajo el impulso de las cuatro Es: educación, empleo, emprendimiento y entretenimiento, lo que hoy nos permite, con BLOQUE, construir los cimientos del futuro del Querétaro de las nuevas generaciones.

En la conducción del evento de presentación, Luis Nava agregó que BLOQUE es un ecosistema de tecnología único en su tipo en México, abierto a todas y todos los queretanos, para acercar la capacitación, impulsar el emprendimiento y apostar a este sector que nos colocará a la vanguardia; con lo que además se reducirá la brecha digital en nuestra ciudad. También puntualizó que BLOQUE es un proyecto autosustentable con mecanismos para no generar un costo en su administración y que apuesta por las y los jóvenes y su creatividad, a su energía y su capacidad de imaginar.

Por último, recordó la reciente firma del convenio entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Municipio de Querétaro para convocar a 10 talleres de capacitación que iniciarán en marzo con temas como: inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, diseño de juegos y ciberseguridad, con una respuesta, hasta el momento, de 700 solicitudes.

Mauricio Kuri satisfecho con la iniciativa

El Gobernador del Estado, Mauricio Kuri González, felicitó al Alcalde por esta gran iniciativa que se presentó y que abonará en la imagen del estado como referente en la competitividad, y que se logra gracias al trabajo entre la academia y el gobierno: “Lo he dicho una y otra vez, lo que más me ha gustado de este Centro, es que es un centro de emprendimiento, un centro de conocimiento para poder emprender, porque como he dicho una y otra vez, México no necesita un millón de empleos al año, México necesita un millón de emprendedores al año”, concluyó.

Raúl Gong, Director General de Hikvision México, señaló que Querétaro es un modelo para seguir en innovación y tecnología, por lo que anunció que instalará una oficina en este Centro de Innovación y Tecnología para seguir trabajando de la mano con el Municipio de Querétaro, como lo ha venido haciendo desde ya hace 10 años en la parte de equipos tecnológicos de seguridad.

Por su parte, Mauricio Moreno Gutiérrez, Director de Desarrollo de Negocios en Cisco México, celebró la decisión de Luis Nava para incorporar la transformación digital como un actor importante en la agenda de desarrollo, por lo que dijo sentirse muy honrado por la oportunidad de colaborar en este proyecto con una serie de capacitaciones.

Muestran pantalla 3D ‘naked eye’

En el marco de este evento se mostró la primera pantalla 3D ‘naked eye’ con tecnología de Realidad Aumentada en México que está ubicada en la fachada del edificio, donde también destacan las tres mil 790 piezas de vidrio fotovoltaico que generarán más de 458 mil kilowatts por año, lo que lo convierte en el muro fotovoltaico más grande de América Latina. Además, el edificio en su conjunto cumple con los más altos estándares de calidad y diseño, siendo catalogado como AAA en la industria inmobiliaria, es decir que cumple con todas las especificaciones técnicas de un edificio sustentable.

De igual manera destaca “El Árbol de Luz” ubicado en el lobby del Centro de Innovación y Tecnología Creativa “BLOQUE”, una pieza en la que se expone el arte de Gastón Lombardi, primera en su tipo, con la que busca impulsar un nuevo Renacimiento Digital. La pieza combina tecnología avanzada de una novedosa pantalla de led con una experiencia inmersiva y multisensorial del artista para crear un impacto trascendente en las personas que visiten en centro.

El Centro de Innovación y Tecnología Creativa “BLOQUE”, ha sido diseñado como un inmueble de siete pisos especialmente creados para ofrecer experiencias “showroom” y áreas interactivas. El primer piso estará dedicado al emprendimiento y entretenimiento; el segundo piso será para la educación, donde “CISCO Networking Academy” y la Universidad Nacional Autónoma de México, impartirán capacitaciones; el tercero, cuarto y quinto piso están destinados a las empresas anclas; y en el sexto y séptimo piso contará con el centro de convenciones y la terraza.