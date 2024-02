Leticia Rubio: ‘Sin pendientes en la Comisión de Turismo del Congreso’

Leticia Rubio / Foto: Braulio Colin

La diputada local, Leticia Rubio Montes, quien preside la Comisión de Turismo, informó que en su labor legislativa no quedan pendientes antes de la jornada electoral.

La funcionaria detalló que ha trabajado con la comunidad de su distrito y enfatizó que sigue analizando si pedirá licencia debido a que la ley no le obliga a hacerla.

“Vamos al 100 por ciento en la Comisión de Turismo que es la que me corresponde, hemos estado trabajando de manera puntual y sin ningún problema… Aún mi equipo y yo estamos analizando si pedir la licencia, aunque la ley no me obliga a hacerlo para participar”, expresó, Leticia Rubio.

Rubio Montes recibió su constancia de aspirante en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para poder reelegirse en el distrito 14, la diputada indicó que irá en una candidatura común junto a Acción Nacional y le hizo un llamado para sumar esfuerzos en especial en los municipios que representa.

Al pedir su opinión sobre las acciones del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del día de ayer, la diputada señaló que el mandatario debe respetar el marco jurídico de la ley.

“Hay que privilegiar la ley, hay que cumplirla, por algo soy diputada y nadie está por encima de ese aspecto”, añadió.

Con información de Braulio Colin