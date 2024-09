Productores: Preocupa que el Gobierno federal no apoye al campo en Querétaro

Productores de tres municipios de Querétaro están preocupados por el nulo recurso federal de apoyo al campo. Así lo informó el Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya.

Añadió que les inquieta, porque si bien reciben apoyos del Gobierno del Estado, antes también se les contemplaba en los recursos Federales y ahora no.

Productores externan inconformidad por falta de recursos

“De parte de Gobierno del Estado ven una atención, un apoyo que permanentemente estamos ahí, y por instrucciones del gobernador. Ven que no hay recursos de la federación y están hasta cierto punto olvidados. Estamos en el último cuatrimestre del año y aún todavía no han recibido su apoyo de bienestar para el campo, y hoy no lo han recibido”, indicó.

Se trata de productores de Colón, Corregidora y Tequisquiapan, quienes aseguran que sólo se mantienen a la expectativa.

Esperan que se les tome en cuenta

“Son de Colón, Corregidora, Tequisquiapan. Y el campo permanentemente requieren de apoyo, y lo que buscan es que los diferentes niveles de gobierno estén a la expectativa y atentos para ayudar”, dijo Rosendo.

En su caso, el funcionario estatal, agregó que intentó un acercamiento con los alcaldes para ver si hay forma de entregar recursos a estos productores de manera directa.

“De manera directa busqué a los diferentes municipales de los diversos colores. Y también acudí a la sierra, semi desierto y zona metropolitana para hacer sinergia con ellos”, compartió el funcionario.

