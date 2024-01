Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929. / X

Conocido sobre todo por su influencia en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, además de su discurso “tengo un sueño”. A 95 años de su nacimiento, recordamos al ministro y activista bautista estadounidense, con algunos datos curiosos de Martin Luther King.

Datos curiosos de Martin Luther King

SU NOMBRE DE NACIMIENTO NO ERA MARTIN

Martin Luther King nació bajo el nombre de Michael y su familia y amigos lo llamaban Mike. A los 5 años, su padre le cambió el nombre tras acudir a una conferencia de bautistas en Alemania sobre las enseñanzas de Martín Lutero, pensador religioso del siglo XVI.

TRABAJÓ EN UN PERIÓDICO

Cuando tenía 13 años, King tenía una ruta de envío en un periódico. Su esfuerzo le permitió ascender y convertirse en el subdirector más joven de la estación de reparto de The Atlanta Journal.

ESTUVO EN PRISIÓN

Fue encarcelado al menos 30 veces por alzar la voz en pro de minorías reprimidas, la última de ellas en la cárcel de Birmingham. Ahí, escribió Carta de la Cárcel Birmingham, un tratado acerca de la opresión apoyada por religiosos blancos al sur de Estados Unidos.

AUTOR

Publicó cinco obras entre las que está Strength to love, un libro de sermones; The Trumpet of Conscience, colección de discursos transmitidos y Why We Can’t Wait, escritos esenciales.

GANADOR DEL GRAMMY

El discurso “Por qué me opongo a la guerra de Vietnam” se grabó en vinilo y obtuvo un Grammy al mejor álbum de palabras habladas en 1969.

HOMBRE MÁS JOVEN EN GANAR EL NOBEL DE LA PAZ

Ganó el Nobel de la Paz a los 35 años, por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en Estados Unidos.