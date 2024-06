Actor de Televisa ahora trabaja de ‘cerillito’ en un súper

Actor de Televisa y comediante, de nombre Miguel Luis, trabaja en un súper como “cerillito”. El famoso, quien trabajó con Eugenio Derbez durante varios años, se viralizó en redes sociales afirmando que estaba acomodando carritos debido a que no ha tenido fortuna para encontrar trabajo.

A través de su cuenta de Tiktok, el actor recibió varios comentarios de apoyo y muchos otros etiquetaron a Eugenio pidiéndole que lo ayude y es que, hace algunos meses, fue acusado de solo “utilizarlo” para su beneficio cuando inició con XHDRBZ al lado de Sammy, pues después de eso fue que “desapareció” de la televisión. Esto se sabe del reconocido comediante.

Miguel Luis, actor de Televisa, ahora trabaja en un supermercado

Fue mediante un Tiktok, que Miguel Luis reveló que, como no encuentra “chamba” ha decidido trabajar como “cerillito” en el súper, además de que también ayuda a acomodar los carritos.

Cabe mencionar que en ocasiones anteriores también ha sido captado trabajando como mesero en un restaurante. En el clip, que dura aproximadamente 30 segundos ahora dice que se está adaptando a su nueva profesión y pide que, si lo ven, le den propinas.

Te puede interesar: Gerente llama ‘muerto de hambre’ a cliente por pedir una promoción

“Yo soy su amigo Miguel Luis y qué creen, estoy haciendo un TikTok, porque no hay chamba. Ni modo, me vine a trabajar de cerillo y a acomodar los carritos del súper. Ayúdenme porque hace mucho calor, pero ahí voy, le voy agarrando la onda. Voy a seguir chambeando eh… ahí me siguen y me guardan mi propina”. dijo Miguel Luis.

Muchos internautas arremetieron contra Eugenio Derbez argumentando que solo se aprovechó de él y de Sammy para hacerse famoso, pues debería ayudar a su supuesto amigo a encontrar trabajo. Otros usuarios, revelaron que el actor no es su papá y no tendría por qué hacerse cargo de él.

¿Quién es el actor Miguel Luis?

Miguel Luis inició su trayectoria cuando estuvo actuando con Sammy Pérez, quien ganó una gran popularidad gracias a su carisma. Ambos estuvieron trabajando al lado de Eugenio Derbez cuando éste apenas comenzaba a alcanzar la fama.

Tanto Miguel Luis como Sammy Pérez hacían entrevistas en las calles, abordando temas como historia, cultura mexicana, gastronomía, fechas relevantes para la población y otros aspectos de interés social. Esta dinámica les permitió ganar una audiencia considerable.

Cabe mencionar que el programa de Derbez enfrentó fuertes críticas y comentarios cuando lo tacharon de ‘abusivo’. Esto por permitir que la gente se burlara de ellos, pues algunos aseguraron que tanto Miguel Luis como Sammy tenían capacidades diferentes y exponerlos a ser ridiculizados no era ético, pero tales argumentos jamás fueron confirmados por la dupla.