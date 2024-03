Prevén cierre de carnicerías por bajas ventas

Durante esta temporada de Cuaresma, la venta de carne roja ha bajado hasta un 60% en San Juan del Río; se prevé un cierre de carnicerías por este motivo.

Y es que el 40% de los establecimientos prefiere cerrar porque no tienen ventas, indicó una de las comerciantes del Mercado Reforma, Angélica Jiménez.

Mencionó que aunque en los últimos años muchas personas ya no guardan el día de vigilia, hay muchas otras que sí; ésto aunado a que el costo del producto ha subido debido a la sequía en el campo.

“Pues sí ahorita hay mucha gente que sí guarda lo que es la Cuaresma y hay gente que viene a comprarla en esos días, pues consumen el producto, pero hay muchas carnicerías que mantenemos cerrado”.

Dijo que el cierre de carnicerías podría alcanzar al 40% del total de establecimientos, y el 60% se mantendrían en actividades.

“Ahorita si ha incrementado un poquito porque todo proviene del campo, y pues ahorita la situación económica que está viviendo todo el país si es algo muy costoso”.

En este sentido, la comerciante, señaló que les ha incrementado hasta un 20% el costo del producto, y esto después de la pandemia, y aunque han tratado de mantener los costos, si a ellos se los suben también tienen que elevarse.

“Yo creo que si ha incrementado un 20 por ciento, más o menos, después de la pandemia. Si afecta porque por lo mismo de que ahorita no hay alimento, no hay forraje, no hay pues insumos de lo que proviene la carne, pues sí va a ser una situación un poquito más difícil. Hace como dos años se incrementó un 15 por ciento más o menos y ahorita hemos tratado de mantener pero en cuanto nos suban a nosotros la res, pues tenemos que incrementar”.