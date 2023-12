Ricardo Arjona dice ‘adiós’ a los escenarios por problemas de salud

Compartió un mensaje de despedida en redes sociales. / Cuartoscuro

Ricardo Arjona anunció su retiro de los escenarios por problemas de salud; mismos que lo han llevado a tomar la decisión y darse un tiempo para recuperarse.

A través de un mensaje en Instagram, el cantante agradeció a las personas que han trabajado con él por varios años. Asimismo, expresó que en su última presentación, en Chile, pensó que no podría ejecutarse.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) a mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. Los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino. Mi gratitud eterna”, escribió Arjona.

Ricardo Arjona revela el motivo de su retiro

A lo largo del mensaje, el guatemalteco explicó que la razón para dejar de dar conciertos se debe a un problema en la columna; puesto que tiene seis infiltraciones en ella.

“Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio; profesor de escuela pública que, por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, agregó.

“Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen ‘Seco’. Más feliz y pleno que nunca. Aunque con un achaque que pronto será historia. Les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, agregó.

De igual manera, Ricardo Arjona dio gracias a los doctores que lograron que se repusiera y que terminara la gira.

“A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevó conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, contó.

Finalmente, manifestó su agradecimiento a los fans por el apoyo que le han dado y a todos aquellos que acudieron a verlo en vivo.

“Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero”.