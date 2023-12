Isla narra historias extraordinarias en nuevo libro

Magdiel Torres

Bajo el sello editorial de Letra Capital aparece el nuevo libro de Juan Antonio Isla, ‘Ese ruido mientras duerme. Historias extraordinarias y otros relatos’ que se presenta hoy a las 19:00 horas en el Foro La Chimenea de la Antigua Estación de Ferrocarril. Sobre este libro en particular y el quehacer literario en general charló el autor con este medio.

“He venido escribiendo relatos después de mi última novela, ‘Las pasiones de Zulema’. De hecho, me siento más cómodo con las historias cortas. Mis novelas están estructuradas de relatos cortos que se encadenan o encabalgan en torno a un eje central. Estos relatos son parte de un conjunto de treinta relatos escritos entre el 2022 y este año que termina. Se publica la mitad por motivo de que la colección Letra Capital tiene un límite de páginas”, explica el autor.

UN TRABAJO EDITORIAL CONJUNTO

El autor relata que uno de los procesos de libro fue la selección de textos primigenios y destacó el trabajo del editor Carlos Campos y de la editorial Letra Capital dependiente de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro.

“La selección fue consensuada con el editor, pero me hubiera gustado que se publicaran los otros relatos, más como bocetos de ciertos personajes de la historia. Este conjunto me llevó escribirlo unos ocho meses. Luego aguardó el momento para su revisión, corrección, etc. La corrección fue muy concienzuda. El editor Carlos Campos es muy escrupuloso y en ese proceso los dos aprendimos mucho porque discutíamos desde sintaxis hasta las fuentes de inspiración”, refiere.

LA LIBERTAD DE UN GÉNERO

Juan Antonio Isla es un autor reconocido por novelas de corte realista como la ya mencionada Las pasiones de Zulema o por relatos de corte intimista como ‘Accesos clandestinos’, pero esta vez ofrece un compendió de narraciones en donde, dijo, pudo dejar correr libremente las ideas.

“El género realista es un corsé a la imaginación. Me gusta dejar correr libremente las ideas y las imágenes, construir historias inesperadas, que rebasan los límites del realismo. No me veo escribiendo una historia de corte realista, me aburriría enormemente. Mis personajes y sus circunstancias son extraordinarias”, comentó.

De esta manera, el lector podrá encontrar en este libro historia como las de un viajero que se busca existencialmente en la droga y queda atrapado en ella, la un hombre indolente y ambiguo que no siente placer por nada y solo la música lo conforta y luego ya ni eso, la de una familia que en medio de la revolución ve cómo se derrumba el imperio familiar y la desgracia los consume, entre otros relatos.

UNA PRODUCCIÓN PROLÍFICA

Juan Antonio Isla es un autor prolífico. Su producción literaria contempla lo mismo novela que relato y disertaciones ensayísticas que relatos de corte íntimo o autorreferencial. Actualmente se mantiene en un ritmo de trabajo en el que su producción rebasa los anquilosados engranajes del mundo editorial.

“He tenido más problemas en editar que en producir. Como escritor no tengo límites ni me encasillo en un género o subgénero. Me gusta describir situaciones de humor, en medio de la tragedia. Como escritor, en espera de encontrar salidas para publicar, he tenido más dificultades. Desde la incomprensión e incompetencia de ciertos editores hasta la infinita paciencia para ver cómo se publicaban mis materiales. Todo eso vale la pena con tal de que mis amigos lean mis historias, con tal de que mis enemigos, porque nunca faltan, busquen los negritos en el arroz o se asusten con el contenido inmoral de algunos personajes jajaja”, comentó divertido.

MT