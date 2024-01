Salinas Pliego cancela pedido a cliente que le reclamó en redes sociales

Ricardo Salinas Pliego se volvió tendencia en redes sociales una vez más. En esta ocasión por cancelar el pedido de un cliente que le reclamó en X que su pantalla aún no había llegado a su domicilio.

Por medio de internet, José, quien ya dio de baja su cuenta en X tras las burlas y críticas que recibió en contra al ser expuesto por el empresario; reclamó que había comprado una pantalla en la página de internet de Elektra hace un par de días y aún no le llegaba.

En su mensaje, el usuario acusó al inversionista de robarle, ya que el pedido no había llegado en tres días. No obstante, Salinas Pliego no tomó a la ligera la acusación y decidió revirar contra el comprador.

El magnate lo tachó de “llorón” y llamó “pend*jo” al cliente que reclamó en redes sociales. De igual manera, solicitó que se cancelara la compra para que “no esté jodiendo”.

Salinas Pliego cancela compra de cliente que reclamó en redes sociales

Muy a su estilo, el emprendedor le dijo al cliente que nadie le estaba robando, puesto que el pedido seguía dentro del tiempo de entrega. Aún así, la acusación le molestó y ofreció devolver los 11 mil 700 pesos que el cliente pagó por la pantalla.

“Nadie le está robando nada. El pedido fue realizado el 01/01/24 y está dentro del tiempo de entrega, pero para que no esté jodiendo qué le parece si le regresamos sus 11 mil 700 pesos (…) así todos contentos”, escribió Salinas.

A su vez, pidió la cancelación de la orden y el reembolso de su dinero.

“Elektra le pueden ayudar al joven cancelándole su pedido porque no le llegó en 3 días y le urgía la TV? No me gustan los “clientes” llorones”, sentenció.

La reacción del empresario desató un debate en redes sociales. Algunos aplaudieron su respuesta, mientras que otros consideran que debería ser más humilde, haciendo referencia al recién fallecido Carlos Bremer.

Previo a cerrar su cuenta de X, José compartió una captura de pantalla donde mostró que tal como solicitó Salinas Pliego, cancelaron su pedido.