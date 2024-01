Muere Alec Musser, actor de ‘Son como niños’

Adam Sandler dedicó un mensaje de despedida para el actor. / Especial

Alec Musser, conocido por participar en la película Son como niños murió a los 50 años de edad. Hace un año, se había comprometido con su novia Paige Press y estaban planeando su boda.

La noticia fue confirmada por su pareja y su tío Robert, a través de una entrevista a TMZ. Con lo cual, el artista deja una gran tristeza entre aquellos que lo conocieron.

Musser murió en su casa, ubicada en Del Mar, California, Estados Unidos. Hasta el momento, la causa del deceso no ha sido revelada.

Mensajes de despedida para el actor

En una serie de historias, Page Press se despidió del famoso. Ante lo cual, aseguró que fue el “peor día de su vida” cuando se enteró de su muerte.

“Mi corazón está tan roto. Hoy es el peor día de mi vida. Estábamos muy felices (…) nunca me voy a quitar el anillo”, escribió.

New York Post indicó que la pareja se comprometió en 2023 tras seis años de noviazgo y estaban planeando su boda.

Por otra parte, Adam Sandler, comediante y compañero de Musser en Son como niños le dedicó un mensaje de despedida.

“Amé a este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre tan maravilloso y divertido. Estoy pensando en Alec Musser y su familia y enviándoles todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, publicó el humorista en Instagram.

¿Quién fue Alec Musser?

Alec Musser nació el 11 de abril de 1973. Fue un actor y modelo fitness, mejor conocido por aparecer en programas como I Wanna Be a Soap Star y All My Children; así como en la película Son como niños.

Desde joven se interesó por la actuación. No fue hasta agosto de 2005 cuando ganó el concurso I Wanna Be a Soap Star que obtuvo el papel en la telenovela All My Children.