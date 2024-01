Día internacional de The Beatles: Datos curiosos de la banda

Foto: iStock

Este 16 de enero los fanáticos de The Beatles, de manera internacional, conmemoran a la banda que ganó popularidad de manera mundial con sus icónicas canciones como ‘Don’t let me down’ y ‘Let It Be’.

Y es que el ser considerada una de las mejores bandas de la historia no es para menos, pues la banda británica fue considerada, por muchos, como una de las agrupaciones que forjaron los cimientos del rock.

En la década de los 60’s, en Liverpool, Inglaterra, nació un cuarteto que transformó la música, al incursionar en diferentes géneros musicales como el pop/rock alternativo, blues, country, soul, R&B y otros.

A 52 años desde que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se separaron, The Beatles aún es recordado por sus fanáticos a través de sus canciones, y que mejor manera de conmemorarlos que con datos que quizá no conocías de ellos.

Datos curiosos de The Beatles

Para celebrar este día internacional de esta banda, aquí te dejamos algunos datos curiosos que te sorprenderán: