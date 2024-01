La 'Beatlemanía' sigue vigente. / X

Este 16 de enero se celebra el Día Internacional de The Beatles, una de las bandas más legendarias de la historia. Hoy, te compartimos cuáles son las mejores canciones de The Beatles.

El conjunto, integrado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, dejaron un sinfín de temas legendarios.

Estas son las mejores canciones de The Beatles

Here Comes The Sun .

Come Together .

Yesterday .

Let It Be .

Now And Then .

Help!

Hey Jude

All You Need Is Love

¿Quiénes son The Beatles?

The Beatles fue una banda de rock británica formada en los 60, considerada una de las de mayor éxito comercial y crítico de la historia. La repercusión de los músicos fue tal que las ideas progresistas de la época perduran hoy en día.

Los orígenes del cuarteto se remonta a 1956, cuando John Lennon creó la agrupación The Quarry Men junto a Peter Shotton, que la dejó al poco tiempo. Luego se sumaron Paul McCartney, George Harrison y Stuart Sutcliffe, toda vez que buscaban un nombre para el proyecto.

El elegido fue The Beatles. Un juego de palabras entre el estilo musical que tenían, el beat, y el insecto beetle (escarabajo), que eligieron por su fanatismo a The Crickets (Los Grillos). Al unirse en la batería Pete Best, comenzaron a tocar en clubes de Liverpool y Hamburgo.

Fue en 1961 cuando Sutcliffe y Best dejaron la propuesta y en la batería llegó Ringo Starr.

Álbumes como Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road, Revolver, Help? y Let It Be se cimentó una de las carreras musicales más exitosas de todos los tiempos.