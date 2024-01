Estos son los nominados a los premios BAFTA 2024

La temporada de premios arrancó en los primeros días del año con los Globos de Oro. Ahora, toca el turno a los premios BAFTA 2024 organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Para la cual, ya hay lista de nominados.

Este jueves por la mañana, los BAFTA compartieron los actores y películas que dentro de algunas semanas buscarán llevarse un premio.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo domingo 18 de febrero. Se espera que la ceremonia sea albergada en el Royal Festival Hall en Londres. Aunque en años anteriores el evento se celebró en el Royal Albert Hall.

Al igual que año con año, los premios BAFTA serán televisados y transmitidos por la cadena BBC. En México y Latinoamérica aún no se releva cuál es el canal o plataforma de streaming que transmitirá el evento.

The Old Oak

How to Have Sex

All of Us Strangers

And the nominees for Best Film are… 🥁🥁🥁

ANATOMY OF A FALL

THE HOLDOVERS

KILLERS OF THE FLOWER MOON

OPPENHEIMER

POOR THINGS#EEBAFTAs pic.twitter.com/NM6OCFTrXM

— BAFTA (@BAFTA) January 18, 2024