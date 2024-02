Sylvester Stallone dedica emotiva despedida a Carl Weathers

Foto: Redes

El actor estadounidense, Sylvester Stallone, publicó un emotivo video de despedida para el actor, Carl Weathers, con quien compartió pantalla y victorias en la saga de ‘Rocky’, que ambos protagonizaron.

Tras darse a conocer el sensible fallecimiento de quien interpretó a ‘Apollo Creed’, Stallone publicó en sus redes sociales un video, en el que dedicó unas palabras para quién fue uno de sus más grandes amigos, tanto en el largometraje como en la vida real.

“Hoy es un día muy triste para mí, quiero decir, estoy triste, no puedo decirles, sólo quiero contenerme porque Carl Weathers fue una parte indispensable de mi vida, mi éxito, todo sobre él, le doy todo el crédito porque cuando entré en esa habitación y lo vi por primera vez, vi su grandeza, pero no me había dado cuenta de qué tanta y nunca hubiera logrado lo que logramos con Rocky sin él”, se le oye decir a Sylvester Stallone en el clip.

Te podría interesar: Muere Carl Weathers, actor de Rocky

‘Rocky Balboa’ destacó la carrera de Carl, sobre todo en su papel como Apollo, aseverando que fue un actor brillante, al tiempo en que recordó una vivencia que compartió con Weathers, cuando filmaron la icónica película.

“Era absolutamente brillante, su voz, su tamaño, su poder, su capacidad atlética, pero lo más importante, su corazón y su alma. Es una pérdida terrible y estoy parado frente a esta pintura porque fue probablemente el último momento en que estuvimos en el ring juntos y nunca lo olvidaré, fue mágico y tuve la suerte de haber sido parte de su vida, así que, Apollo, sigue golpeando”, concluyó.

Carl Weathers y Sylvester Stallone compartieron pantalla en las reconocidas películas del boxeador más conocido del mundo, ‘Rocky’, ‘Rocky II’, ‘Rocky III’, ‘Rocky IV’ y ‘Rocky V’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sly Stallone (@officialslystallone)

Con información de Excelsior