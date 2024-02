Revelan la causa de muerte de Carl Weathers

Foto: Redes

En días pasados se reportó que el actor, Carl Weathers, murió a los 76 años de edad, en su domicilio, según los detalles que brindaron sus familiares a los medios de comunicación, mediante las redes sociales.

“Carl fue un ser humano excepcional que vivió una vida extraordinaria a través de sus contribuciones al cine, la televisión, las artes y los deportes ha dejado una huella indeleble”, dijeron algunos de sus allegados.

Conocido por su papel más icónico en las películas de ‘Rocky’, como Apollo, junto a Sylvester Satllone, Weathers sorprendió al mundo con su sensible fallecimiento, sin embargo, hasta ese momento, ni los familiares, así como su manager, no habían detallado las posibles causas.

“Hoy es un día muy triste para mí, quiero decir, estoy triste, no puedo decirles, sólo quiero contenerme porque Carl Weathers fue una parte indispensable de mi vida, mi éxito, todo sobre él, le doy todo el crédito porque cuando entré en esa habitación y lo vi por primera vez, vi su grandeza, pero no me había dado cuenta de qué tanta y nunca hubiera logrado lo que logramos con Rocky sin él”, declaró Stallone mediante un video.

¿De qué murió Carl Weathers?

Hasta este día se desconocía las posibles causas de su muerte, sin embargo, un medio estadounidense aseguró haber tenido acceso al certificado de defunción del actor, dando a conocer que, presuntamente, habría fallecido a causa de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica.