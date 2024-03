Belanova regresa a los escenarios; así sonó ‘Rosa Pastel’ en vivo

La banda estará de gira por México. / Especial

Belanova es uno de los grupos del momento, debido al éxito que ha ganado el tema Rosa Pastel a través de redes sociales; así como por el anuncio del regreso de la agrupación a los escenarios este 2024.

El ansiado momento por fin ha llegado, puesto que la banda mexicana cerró con broche de oro el festival Bésame Mucho en Austin, Texas.

A través de internet, los asistentes al festival compartieron videos del evento celebrado este 2 de marzo. Sin embargo, los clips que se volvieron virales fueron los de Belanova, ya que volvieron a presentarse en vivo por primera vez en más de cuatro años.

En los clips se puede ver al trío musical luciendo atuendos oscuros. No obstante, la cantante Denisse Guerrero, se robó los reflectores al portar un modelo negro satinado con medias del mismo color, unos grandes tacones y el toque “coquette”, unos guantes de encaje que combinaron con un top del mismo estilo.

Algunos de los temas que tocaron en vivo fueron Niño, Es Por Ti, Me Pregunto, Tus Ojos, Cada que, No Me Voy a Morir y por supuesto, Rosa Pastel, la canción más coreada de la noche.

Belanova en México

Aunque Belanova ya volvió a dar conciertos, la presentación en Bésame Mucho no será la única que tendrá la banda en Estados Unidos.

Además, tienen prevista una gira por varias ciudades de la república mexicana como Ciudad de México, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Tijuana, Tuxtla, Mérida, Villahermosa, Toluca y Pachuca.