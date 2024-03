Walter Cruz en Insitu Piano: Fusión de música y pintura en Querétaro

En Querétaro, el arte y la música se entrelazan en una experiencia única conocida como “Insitu Piano”. Y entre los talentosos artistas que participan en esta emocionante proyecto se encuentra el renombrado pintor Walter Cruz.

Este artista es un maestro del pincel cuya obra ha cautivado a audiencias tanto locales como internacionales, trae su perspectiva única al festival . Con una habilidad excepcional para capturar la esencia de la vida y la naturaleza en sus pinturas, es reconocido por su enfoque meticuloso y su pasión por la expresión artística.

En esta ocasión especial, Walter se embarca en una nueva aventura creativa: la transformación de un piano en una obra de arte en movimiento. Su participación en “Insitu Piano” es un testimonio de su visión audaz y su deseo de llevar el arte más allá de los confines tradicionales y directamente a la comunidad.

Piano, su mejor herramienta

“Es un trabajo muy particular, probablemente la única vez en mi vida que me toque pintar un piano”, comparte Walter Cruz. “Es parte de un proyecto muy interesante que lleva el arte directamente a la calle. Estas piezas no solo son instrumentos musicales, sino que también se convierten en obras de arte que interactúan con la gente en el espacio público”.

Para esta intervención, optó por una técnica de dibujo tradicional, utilizando papel de algodón y tinta china. “Quería retomar una técnica tradicional y aplicarla a un soporte no convencional, como lo es un piano”, explica el artista. Además, Walter invita a otro pintor a colaborar en la intervención, Jorge Durán, fusionando técnicas tradicionales de pintura con la esencia misma del piano como objeto artesanal.

“El mensaje más importante es que se acerquen sin temor, que se comprometan y se involucren con el arte y la música”, anima el pintor. “Que se atrevan a tocar los pianos, a explorar las obras y a sumergirse en este hermoso encuentro entre el arte y la ciudad”.

Acompaña a Walter Cruz en esta emocionante travesía artística mientras lleva la música y la pintura a nuevas alturas en las calles de Querétaro. Sumérgete en su mundo de color y creatividad, y descubre cómo el arte puede transformar no solo el paisaje urbano, sino también nuestras vidas.

Con información de Michelle Gálvez