Peso Pluma se fractura en pleno concierto en Nueva York (video)

El cantante participó en un festival en Nueva York cuando ocurrió el accidente. / Captura

El cantante Peso Pluma se volvió tendencia por haberse lesionado el pie en plena presentación en vivo. Sin embargo, su reacción ante el incidente llamó la atención de los fans, debido a que rechazó detener el concierto.

Y es que a través de un video que circula en redes sociales, se puede observar cómo “Doble P” siguió con el compromiso, sin importar la incomodidad que le provocaba caminar.

El intérprete de Bye se encontraba en Nueva York, Estados Unidos para participar en el festival The Governors Ball, cuando al correr por el escenario se lastimó el pie, provocándole una fractura que se confirmó más tarde.

No obstante, la actuación del mexicano no cesó. Incluso, le dijo al público que no iba a parar, desatando la euforia de los espectadores.

Momento justo donde Peso Pluma se fractura su pie pic.twitter.com/8WT8Yuq8hK — Gatto (@Tu_Gatt0) June 10, 2024

Fue así que Peso Pluma siguió en pie el resto del evento, aunque se le podía ver cojeando y sin desplegar los característicos bailes que ejecuta entre canciones.

Tras finalizar el acto, el músico se realizó un examen de rayos X.

“Esperando los rayitos x. Gracias, Nueva York. Fue tan loco, los amo”, escribió en redes sociales.

Asimismo, por medio de una historia de Instagram confirmó que había sufrido una fractura durante el espectáculo, donde se le ve acostado en un cama de hospital.