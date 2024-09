Muere el rapero Fatman Scoop, colapsa en pleno escenario

Muere Fatman Scoop tras colapsar mientras realizaba una presentación este viernes 30 de agosto en Connecticut.

La familia del rapero estadounidense mediante un comunicado confirmó el deceso y lamentó que el cantante haya perdido la vida.

La familia del rapero y medios internacionales dieron a conocer que, tras desplomarse en pleno escenario fue llevado a un hospital y ahí se confirmó su muerte, sin embargo, se indicó que antes de ser llevado al nosocomio el cantante recibió asistencia del personal de urgencias médicas.

“Con profunda tristeza y gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico FatMan Scoop”, se señaló en el mensaje publicado en Instagram, mismo en el que se puntualizó que Isaac Freeman III (nombre real del rapero) murió a los 53 años, mas no se mencionó la causa de su repentino fallecimiento.

El intérprete de hip-hop, neoyorquino, se le conocía como la personalidad de la radio. Su carrera despegó en la década de 1990 en Estados Unido y a través de que colaboró con diversos artistas entre ellos Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson, Missy Elliott y Pitbull, entre otros.

A finales de los 90 su tema “Be Faithfu”, en colaboración con el dúo de hip-hop Crooklyn Clan, fue un gran éxito que se escuchaba en clubes y fiestas; esta canción se convirtió en un himno en los clubes del momento.

En julio de 2024, Fatman Scoop colaboró ​​con Tech N9ne en el sencillo “No Popcorn”.

Este 2024, el mismo día que murió lanzó dos nuevos sencillos: “Let It Go”, con Dyce Payso y “Our House”, junto con el grupo de música electrónica holandés Bingo Players y el equipo de DJ estadounidense Disco Fries.

Recientemente se ha difundido en redes sociales un vídeo en el que lo muestran sin camisa animando a la multitud que se convocó al Town Center Park de Connecticut poco antes de colapsar.

Artistas con los que trabajó como Missy Elliott y Questlove, de la banda de hip-hop The Rootshan, lamentaron su muerte.

Prayers for Fatman Scoop family for STRENGTH during this difficult time🙏🏾 Fatman Scoop VOICE & energy have contributed to MANY songs that made the people feel HAPPY & want to dance for over 2 decades. Your IMPACT is HUGE & will be NEVER be forgotten..🕊️🙏🏾 pic.twitter.com/e4R9Z3inKd

— Missy Elliott (@MissyElliott) August 31, 2024