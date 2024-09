Raúl Zurita valora el poder de la poesía en el Hay Festival 2024

Foto: Armando Vázquez

Raúl Zurita es una de las voces vivas más representativas de la poesía chilena y el día de hoy se presentó en el Teatro de la Ciudad. El poeta conversó con Jan Martínez Ahrens y, previamente, habló con la prensa.

Raúl Zurita respondió a reporteros preguntas sobre la actualidad latinoamericana. El escritor que sorteó las duras condiciones de la dictadura en su país, recordó los malos de la ultraderecha. “Este es momento de profunda crisis. Es triste porque no superamos las dictaduras. Ojalá que no tengamos noticias de que están arrojando cuerpos sobre el mar. Ojalá que no, ojalá que no haya mujeres secuestradas para ser violadas con perros, ojalá que no se así”.

También se le cuestionó por el reciente Premio Nacional de Literatura de Chile que se le entregó en días recientes a Elvira Hernández, la segunda mujer poeta en ganarlo después de Gabriela Mistral.

Raúl Zurita señaló que el galardón, la máxima distinción literaria en Chile, lo tiene bien merecido Hernández y que se puso en contacto con la poeta para felicitarla.

Raúl Zurita y la poesía

Asimismo el chileno señaló que la poesía puede estar en cualquier poema. “En un poema se resume toda la historia de la poesía”, dijo sobre una pregunta sobre el perfil del poeta y la poesía. Sobre los placeres o sinsabores que le otorga la poesía dijo que él es sumamente feliz cuando “logro juntar un par de palabras”.

En seguida, recitó ‘Grítenme piedras del campo’, de Cuco Sánchez: “Háblenme montes y valles/ Grítenme piedras del campo/ Cuando habían visto en la vida/ Querer como estoy queriendo/ Llorar como estoy llorando/ Morir como estoy muriendo”.

Al final de la charla reflexionó sobre la belleza de la poesía, independientemente si se trata de un poema canónicamente literario o venido de la lírica popular.

Con información de Magdiel Torres